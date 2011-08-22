Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла планується створити до 2013 року

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов в Україні, буде створений до кінця 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Програмою передбачено створення держреєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і таку роботу фонд уже починає проводити за дорученням міністерства. Завершити його плануємо до кінця 2012 року - це складна технічна робота», - сказав він.

За його словами, у Вишгороді Київської області та Харкові сьогодні реалізуються пілотні проекти зі створення таких реєстрів, завершення реалізації яких планується до кінця поточного року.

"Це буде окремий сайт і база буде публічною", - додав Л. РИСУХІН.

При цьому він уточнив, що вести реєстр буде держфонд, а для громадян, які перебувають на квартобліку, система просування по черзі не зміниться, з'явиться нова форма обліку черговиків, а також персональна відповідальність чиновників за ведення реєстру.

«Для людини нічого не змінюється, оскільки вона має право в кожному населеному пункті стояти на черзі», - зазначив Л. РИСУХІН.

Глава правління Держфонду не зміг озвучити передбачувані витрати на створення такого реєстру.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабміну від 11 березня ц.р., єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, повинен бути створений до 1 січня 2012 року.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України своїм наказом затвердило форму подачі інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Для включення громадянина до реєстру необхідні дані про членів сім'ї, про місце проживання та житлове приміщення, а також заява про взяття на квартирний облік.

Реєстр представлятиме автоматизовану інформаційну систему збору, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Доступ до відомостей реєстру буде забезпечений через спеціально створений веб-сайт відповідно до чинного законодавства України.

Власником реєстру визначено Мінрегіонбуд, адміністратором - Державну спеціалізовану фінансову установу "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».