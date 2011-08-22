МВС завершило додаткове розслідування справи щодо організатора афери "Еліта-Центр"

Головне слідче управління МВС України завершило додаткове розслідування кримінальної справи за обвинуваченням одного з організаторів афери, пов'язаної з будівництвом житлового комплексу «Еліта-Центр».

Про це УНІАН повідомили в Управління зв'язків з громадськістю МВС України.

Обвинуваченому, крім шахрайського заволодіння коштами громадян - інвесторів зазначеної групи компаній, також інкримінується зловживання службовим становищем та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. В результаті такої діяльності злочинного угруповання було завдано шкоду 1 тис. 693 громадянам. Збитки становлять понад 383 млн грн.

Під час додаткового розслідування у кримінальній справі правоохоронцями були встановлені місця розташування земельних ділянок площею 20 га і вартістю приблизно 60 млн грн, придбані за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності. Загалом правоохоронцями забезпечено відшкодування збитків на суму понад 90 млн грн.

У даний час слідчі почали знайомити обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, будівельна афера "Еліта-Центр" була розкрита в лютому 2006 року в Києві.

У березні цього року кримінальну справу за обвинуваченням організатора афери "Еліта-Центр" Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) було направлено на додаткове розслідування.

Разом з тим 16 березня 2009 Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників групи компаній "Еліта-Центр" Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один фігурант афери "Еліта-Центр" - громадянин ШЕСТАК - знаходиться в розшуку.