Програма доступного житла з початку року профінансована на 58 млн грн

Програма «Доступне житло» з початку поточного року профінансована на 58 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Що стосується 2011 року, то реально профінансовано під цю програму 58 млн грн, з яких 26 млн грн фактично використано, кошти спрямовано у вигляді підтримки громадянам - це 369 сімей в таких регіонах, як Закарпатська, Луганська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська області та місто Київ», - сказав він.

Л. РИСУХІН нагадав, що Держфонд був задіяний у програмі доступного житла у четвертому кварталі 2010 року. У минулому році програма була профінансована на 71 млн грн, квартири отримали близько 600 сімей.

При цьому програма дала можливість розморозити будівництво 43 житлових об'єктів кошторисною вартістю близько 2 млрд грн. У даних об'єктах передбачається ввести в експлуатацію близько 6 тис. квартир, з яких 2,6 тис. квартир загальною площею 198 тис. кв. м на сьогоднішній день вже введені в експлуатацію, а решту житла планується ввести в експлуатацію цього року.

Л. РИСУХІН зазначив, що в цілому в поточному році планується забезпечити квартирами за програмою доступного житла близько 850-900 сімей в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з червня цього року почне надавати гранти за програмою «Доступне житло» на загальну суму 100 млн грн.

За даними фонду, у липні ц.р. 53 молодих сім'ї отримали державну підтримку в розмірі 37,8 млн грн. за програмою доступного житла.

Програма «Доступне житло» передбачає надання державної підтримки у вигляді 30% безповоротної субсидії від нормативної вартості житла громадянам, які перебувають на квартобліку, 70% вартості житла покупець сплачує самостійно.