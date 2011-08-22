«Київміськбуд» заявляє про законність будівництва ТЦ на Троєщині в Києві

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» заявляє про законність будівництва торгового центру на ділянках 72,73,74 на житловому масиві «Вигурівщина-Троєщина» в Деснянському районі Києва.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, 17 серпня ц.р. компанія почала виконання підготовчих робіт із будівництва торгового центру на ділянках загальною площею 2,13 га.

«Вказане будівництво здійснюється в повній відповідності з вимогами чинного законодавства», - йдеться в прес-релізі.

Як підстави для будівництва в компанії вказують: рішення Київської міськради № 483/3317 від 1 жовтня 2007 року і договір оренди земельної ділянки, що передбачає передачу “Київміськбуду” 2,13 га на 5 років для будівництва житлових будинків із об`єктами обслуговування (земельні ділянки 72,73,74 відносяться до земель житлової і громадської забудови), позитивний висновок комплексної державної експертизи від 17 квітня 2006 року за проектом будівництва житлових будинків із об`єктами соціального обслуговування, дозвіл на виконання будівельних робіт №01-56-Дс від 11 березня 2008 року, який дійсний до завершення будівництва об`єкту, що підтверджується листом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві №7/26-4198/07 від 6 липня 2011 року.

У прес-службі компанії уточнили, що на сьогоднішній день проект передбачає будівництво виключно торгового центру. При цьому основні роботи з будівництва торгового центру не припинені до з`ясування київською владою законності підстав для його ведення.

У прес-релізі також зазначається, що 19 серпня компанія направила заяву про злочин в Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві, прокуратуру Києва, прокуратуру Деснянського району й лист до Київської державної адміністрації у зв`язку зі спробами 17-18 серпня ц.р. «протиправними діями організованої групи осіб» перешкоджати будівництву.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що столична влада не дозволить продовжувати скандальне будівництво на Троєщині, поки не переконається в законності підстав для його ведення.

18 серпня на Троєщині було жорстоко побито людей, які захищають зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Ввечері близько тисячі мешканців мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА і столична організація партії «Фронт Змін» заявили, що будівництво торгового центру на Маяковського ведеться незаконно.

За даними прес-служби фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді, рішення Київради № 483/317 про землевідведення на просп. Маяковського, 40-54 АК "Київміськбуд" було видано 1 жовтня 2007 року. «Перші громадські слухання, нібито проведені забудовниками, були сфабриковані. На других слуханнях громада висловилась категорично проти будівництва, що підтверджено 2292 підписами мешканців навколишніх будинків. Третіх слухань, яких вимагала комісія Київради зі скандальних будівництв, так і не відбулося», - стверджує прес-служба фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді.

19 серпня столична міліція повідомила, що почала перевірку за фактом інциденту, що виник 18 серпня ввечері між будівельниками і мешканцями прилеглих до будмайданчика будинків на проспекті Маяковського в Києві.