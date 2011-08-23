Попов: Будівництво у зоні житлових будинків має проводитись із врахуванням думки мешканців

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ проситиме прокурора Києва взяти під контроль справу щодо вчорашнього побиття активістів громади Києва представниками забудовника на проспекті Маяковського.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, учора, на прохання киян, О.ПОПОВ разом із представниками Управління благоустрою прибув на місце будівництва на пр. Маяковського, 40-52, щоб особисто проконтролювати виконання рішення щодо припинення будівництва та демонтажу тимчасової огорожі. При цьому в КМДА підкреслили, що забудова даної ділянки ведеться із порушенням законодавства, оскільки терміни дії дозволу на будівництво та ордеру на тимчасове порушення благоустрою закінчились ще у грудні 2010 року.

Загалом до голови Київської міської державної адміністрації звернулися більш як три тисячі мешканців прилеглих будинків із проханням втрутитися та припинити будівництво.

Незважаючи на опір з боку представників забудовника, які використали сльозогінний газ та пошкодили техніку, закидавши її камінням, О.ПОПОВ разом із киянами зрештою знесли паркан та зупинили будівництво.

«Що і де будувати у Києві - повинні визначати кияни. Їх думка – ось найвищий закон», – зазначив голова КМДА.

Окрім того, О.ПОПОВ повідомив, що обов’язково звернеться до прокурора міста із проханням взяти під контроль справу щодо побиття представників ініціативної групи. «Кияни мають почуватись у безпеці», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, увечеречі 22 серпня представники забудовника змушували голову КМДА поїхати з місця скандального будівництва на Троєщині, куди він прибув із приписом прокуратури про демонтаж встановленої огорожі, застосовуючи сльозогінний газ та каміння.

За словами свідків події, спочатку голова КМДА поспілкувався з місцевими жителями, які вийшли на захист свого двору, а потім попрямував до огорожі з наміром ознайомити представників забудовника з приписом та звернутися з проханням не заважати техніці, що прибула на місце для проведення демонтажу паркану. Разом з О.ПОПОВИМ пішли також представники комунального підприємства та мешканці, які мали намір негайно почати знімати паркан. При перших же спробах повалити огорожу з-за неї почали пускати сльозогінний газ, після чого полетіло каміння та шматки застиглого бетону в активістів громади.