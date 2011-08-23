На НСК «Олімпійський» встановлено понад 50% покриття і сидінь

На НСК «Олімпійський» на 22 серпня було встановлено 44 секторів мембранного покриття, що становить понад 50% секторів даху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі спорткомплексу.

Згідно з повідомленням, на трибунах встановлено сидіння у 50% секторів стадіону.

Також на спорткомплексі завершується облаштування інженерних комунікацій поля. Цього тижня, після перевірки роботи систем дренажу, поливу і підігріву, поле буде застелене шаром дерну і підготовлене для настилу газону. Рулонний газон привезуть до Києва із Словаччини у вересні.

За даними прес-служби, на НСК «Олімпійський» завершено монтаж балок і ферм для встановлення скляних конструкцій фасаду, який на сьогодні готовий на 67%.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявляв, що 11 листопада 2011 р. на НСК «Олімпійський» має відбутися перший футбольний матч, а отже - до цього часу стадіон має бути вже повинен бути відкритий.