Прокуратура порушила справу за фактом хуліганства під час мітингу проти будівництва на Троєщині

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого 18 серпня під час стихійного мітингу мешканців масиву Троєщина проти будівництва торговельного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

У Києві 18 серпня 2011 року відбувся стихійний мітинг мешканців житлового масиву «Вигурівщина-Троєщина», які протестували проти проведення будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці, нагадується у повідомленні.

Групи невстановлених осіб, як зі сторони протестуючих проти будівництва, так і зі сторони тих, які знаходилися за огорожею на території будівельного майданчика, порушуючи громадський порядок та діючи з особливою зухвалістю, неодноразово кидали камінням одне в одного та інших громадян, завдаючи тілесних ушкоджень.

Внаслідок таких протиправних дій жінка 1940 року народження отримала травму голови.

За даним фактом хуліганства прокуратурою Деснянського району м. Києва 23 серпня порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб.

Розслідування кримінальної справи доручено Деснянському райуправлінню ГУ МВС України в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Троєщині було жорстоко побито людей, які захищали зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Ввечері близько тисячі мешканців мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА і столична організація партії «Фронт Змін» заявили, що будівництво торгового центру на Маяковського ведеться незаконно.

У свою чергу «Київміськбуд» заявляє про законність будівництва торговельного центру на ділянках 72,73,74 на житловому масиві «Вигурівщина-Троєщина» в Деснянському районі Києва.