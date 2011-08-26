Нацагентство з підготовки до Євро-2012 вибере готелі для відшкодування відсотків за кредитами

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 21 вересня проведе конкурс з визначення власників об'єктів інфраструктури розміщення, яким будуть частково відшкодовані відсотки за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення таких об'єктів в рамках підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 155 від 26 серпня ц.р.).

Згідно з повідомленням, заявки на участь у конкурсі приймаються з 26 серпня по 2 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 760 від 6 липня ц.р. затвердив Порядок та умови здійснення часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення об'єктів інфраструктури розміщення в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відшкодування здійснюється власникам об'єктів інфраструктури розміщення, зазначеним у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні Євро-2012, які будуть надавати послуги з тимчасового розміщення (проживання) осіб, акредитованих УЄФА, в готелях категорії 5, 4 і 3 зірки, і залучили кредити, надані банками для будівництва, реконструкції та переоснащення таких об'єктів в рамках підготовки до Євро-2012.

Відшкодування виплачується щомісяця в розмірі, що становить різницю між сумою нарахованих та сплачених у поточному році у відповідності з кредитним договором відсотків за користуванням кредитами та сумою, яка виплачується позичальником за рахунок власних ресурсів (не менше 8% річних), але не більше 10% річних.