Житло економ-класу на первинному ринку Харкова у липні подешевшало на 0,6%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова у липні ц.р. знизилася на 0,58% - до 5662 грн/кв.м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Групп» (м. Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу в липні подешевшало на 0,57% - з 9168 до 9115,8 грн/кв.м.

При цьому ціна на житло преміум-класу в липні знизилася на 4% - з 15725 до 15092,3 грн/кв.м.

Довідка УНІАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, м. Харків) - девелоперський холдинг, що надає послуги у сфері девелопмента від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об'єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму та українських Карпатах. Історія групи почалася у 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).