КМДА вирішила розмістити Музей історії Києва у скандальній новобудові біля метро “Театральна”

Музей історії Києва буде розміщений у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7, поблизу станції метро «Театральна», проти будівництва якої декілька років виступають кияни.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ домовився з інвестором про безкоштовну передачу будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7 у власність киян.

«На жаль, питання розміщення експозиції Музею історії Києва виникло дуже давно, але та робота, яку я провів зі своїми колегами, дає нам сьогодні перспективи вирішення цього питання. А саме - розміщення Музею історії Києва у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 7», – сказав О.ПОПОВ.

За його словами, інформація, яку розповсюджують деякі депутати про розташування експозиції та фондів Музею історії Києва у четвертій вежі Київської фортеці, не відповідає дійсності.

«Декілька місяців тому я мав розмову із директором музею щодо можливого розміщення експозиції у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7, і лише заручившись його підтримкою, розпочав переговори з інвестором», – запевняє голова КМДА.

Крім того, О.ПОПОВ наголосив, що готовий розглянути пропозиції людей, які проживають у сусідньому будинку, і для кого сусідство із будівлею на вул. Богдана Хмельницького, 7 створює певний дискомфорт, стосовно обміну їхніх помешкань на квартири в інших районах міста.

«Таким чином ми могли б врахувати й інтереси громади міста, і тих, хто проживає у сусідньому будинку», – сказав керівник міськдержадміністрації.

Також він зазначив, що оскільки у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7 буде розміщено не торговельні ряди, а музейні експонати, – це суттєво зменшить навантаження на підземну інфраструктуру, чого так боялися кияни.

Як повідомляв УНІАН, вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро «Театральна» буде припинено.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.

*** 5 років тому Музей історії Києва виселили із Кловського палацу, а нове приміщення влада досі не надала.