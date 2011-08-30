Жертвами шторму "Айрін" стали вже щонайменше 40 чоловік
В результаті тропічного шторму "Айрін", який у вихідні зберігав статус урагану, загинули щонайменше 40 чоловік.
Влади штатів північно-східного побережжя США попереджають, що повені можуть тривати до трьох днів, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Більш як 5 млн. чоловік залишаються без доступу до електроенергії
Штат Вермонт опам`ятовується від повені, яку називають найсильнішою в цьому районі країни за останні кілька десятків років.
За оцінками організації із захисту прав споживачів, рахунки страхових компаній за завдану ураганом шкоду можуть перевищити 7 млрд. доларів.
Основний удар "Айрін" припав на густонаселений відрізок східного побережжя США від Північної Кароліни до Вермонта.
Лише у штатах Нью-Джерсі, Коннектикут і Нью-Йорк повені завдали шкоди будинкам більш як 3 млн. чоловік.
Зараз шторм перетнув кордон США з Канадою і рухається на північний схід.