Попов доручив приступити до розробки бізнес-пропозицій в рамках Стратегії розвитку Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив керівникам профільних управлінь КМДА приступити до розробки бізнес-пропозицій в рамках пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку м. Києва до 2025 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, О.ПОПОВ зазначив, що кияни активно долучилися до обговорення стратегії.

«Сьогодні ми вже маємо понад 2000 пропозицій та ідей, і вони продовжують надходити. Тому, щоб не гаяти час, необхідно вже зараз розпочати розробку на їх основі бізнес-пропозицій, реалізацію яких міська влада запропонує як українським, так і іноземним інвесторам», - сказав О.ПОПОВ.

Також голова КМДА доручив почати підготовку до проведення загальноміських слухань з обговорення проекту Стратегії розвитку міста до 2025 року.

«Це дуже важливо. Ми повинні організувати і провести цей захід на високому рівні. Особливо хочу наголосити на необхідності детального аналізу всіх пропозицій, які надійдуть від киян. Вони обов'язково повинні бути включені у фінальний документ», - сказав О.ПОПОВ.