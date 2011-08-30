ОСББ прирівняють до населення у плані споживання компослуг?

Для вирішення проблемних питань об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Антимонопольний комітет України пропонує розробити законопроект «Про внесення змін до закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків».

Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови АМК Рафаель КУЗЬМІН.

Зокрема, документом пропонується прирівняти ОСББ до населення при споживанні житлово-комунальних послуг.

Як пояснили в АМК, ОСББ зараз є юридичною особою, тому тепло- і енергопостачальні підприємства сприймають їх як суб'єкти господарювання, і тарифи на тепло для об'єднань у кілька разів вище, ніж для населення.

Також законопроектом пропонується заборонити створення ОСББ компаніями-забудовниками та пов'язаними з ними особами, передбачити безкоштовний вступ до ОСББ, обмежити встановлення членських внесків членами об'єднання, передбачити граничний термін договору про управління житловим комплексом, не допускати встановлення штрафних санкцій за достроковий розрив договору про управління житловим комплексом на вимогу ОСББ.

Р.КУЗЬМІН також запропонував внести зміни або розробити та затвердити нові нормативно-правові акти, які б визначали форму звернення, повний перелік документів, необхідних для передачі багатоквартирного будинку та прилеглої до будинкової території з балансоутримувача на баланс ОСББ, конкретні терміни розгляду такого звернення, в тому числі передбачити механізм мовчазної згоди, і відповідальність за порушення строків розгляду звернення.

Також АМК пропонує удосконалити нормативно-правову базу щодо визначення виконавців житлово-комунальних послуг.

Серед найбільш характерних проблем, з якими стикаються ОСББ, Р.КУЗЬМІН назвав затягування передачі органами місцевого самоврядування житлового фонду ОСББ, створення компаніями-забудовниками та кількома власниками квартир ОСББ та передача їм функцій з обслуговування будинків керуючої компанії, пов'язаної із забудовником (що призводить до зростання у рази тарифів на ЖКП), збільшення вартості послуги в результаті нав'язування для ОСББ виконавцями, визначеними місцевими органами влади.

АМК провів близько 3 тис. перевірок у діяльності ОСББ, в результаті яких розпочато близько 260 справ щодо порушення конкуренційного законодавства та надано 230 обов'язкових до розгляду рекомендацій.