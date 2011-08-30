Вартість номерів у київських готелях у I півріччі зросла на 8-10%

У Києві зростання цін на послуги розміщення в першому півріччі 2011 року склала близько 8-10%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Про це йдеться в огляді ринку готельної нерухомості Києва за результатами першого півріччя 2011 року від компанії «Ернст енд Янг», переданому УНІАН.

За даними компанії, за підсумками першого півріччя 2011 року вартість стандартного номера в готелях Києва становила: в 5-зіркових готелях - 380-600 дол./ніч проживання, в 4-зіркових - 130-370 дол./ніч проживання, в 3-зіркових - 100-140 дол./ніч проживання.

Фахівці компанії відзначають, що з початку 2010 року ціни на проживання в готелях Києва характеризувалися поступовим зростанням. За підсумками 2009 року ціни на проживання в готелях Києва, в середньому, скоротилися приблизно на 10%, а в окремих готелях - до 30%.

На думку експертів, ціни на готельні послуги в Києві завищені в порівнянні з аналогічними категоріями готелів в інших містах Європи.

Згідно з оглядом, за підсумками першого півріччя 2011 року середній рівень заповнюваності в київських готелях склав приблизно 60-65%. При цьому найбільшою популярністю на ринку готельної нерухомості Києва користуються готелі категорії 4 зірки (більше 40%) і 3 зірки (близько 32%).

Оскільки в структурі попиту на готельні послуги переважають представники бізнес-сегменту, найвищий рівень попиту спостерігається в будні дні, з понеділка по п`ятницю (65-70%), з подальшим зниженням у вихідні дні (до 25-35% рівня завантаження).

Фахівці компанії припускають, що найближчим часом збережеться тенденція поступового збільшення вартості проживання та рівня завантаження готелів різних категорій. «Проте з виходом на ринок нової пропозиції ймовірним є уповільнення темпів зростання даних показників у зв`язку з тим, що загальний обсяг ринку (включаючи нововведені об`єкти) після завершення чемпіонату Європи деякий час не буде відповідати обсягам попиту на ринку. За такого істотного збільшення обсягу і при збереженні поточних тенденцій зростання бізнес-активності та обсягів турпотоку, ринку буде необхідно кілька років для поглинання нових об`єктів, для стабілізації показників попиту та пропозиції і для відновлення подальшого зростання ринку», - йдеться в огляді.

В цілому, за підсумками першого півріччя 2011 року, на ринку готельної нерухомості Києва представлено більш ніж 140 об`єктів готельного типу, загальний номерний фонд яких перевищує 10 000 номерів.

За оцінками компанії, до кінця 2012 року в Києві можуть бути введені в експлуатацію шість готелів, і нова пропозиція може скласти більше 2 тис. номерів.

Довідка УНІАН. Ernst & Young - американська аудиторська компанія, одна з найбільших в світі, входить в «велику четвірку» аудиторських компаній і першою серед них відкрила офіс в Україні в 1991 році.