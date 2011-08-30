Всім об'єктам туристичної інфраструктури будуть присвоювати категорію - Мінінфраструктури

Встановлення і зміна категорій об`єктів туристичної інфраструктури України здійснюватиметься за новими правилами, заснованими на принципах публічності, оперативності і з використанням сучасних інформаційних технологій.

Як повідомили УНІАН у прес-службы Міністерства інфраструктури, напрацювання відповідного проекту постанови Кабінету міністрів України про порядок встановлення і зміни виду категорій об`єктів туристичної інфраструктури проводить міністерство.

Йдеться не лише про «зірковість» готелів, але й про введення єдиної класифікації для всіх туристичних об`єктів, що дозволить українським туристам і гостям нашої держави одержати абсолютно об`єктивну інформацію про той чи інший об`єкт.

Проектом також буде встановлений чіткий порядок доведення до споживачів інформації про вид і категорію об`єкта туристичної інфраструктури.

Як зазначив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, за основу розробки нормативно-правової бази у сфері туризму взята одна з кращих світових практик, що зробила Анталію одним з провідних курортів світу.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, для залучення туристів влада розглядає пріоритетний напрям - будівництво двох-, трьох- і чотирьохзірковких готелів, наявність яких сприятиме розвитку масового туризму. «Безумовно, нашим пріоритетом був і є розвиток внутрішнього туризму. Окрім ідеї, для цього потрібно створювати відповідні умови», - зазначив він.

Міністерством інфраструктури як головним органом у сфері туризму розроблений і направлений на узгодження проект постанови про передачу функцій уповноваженого органу зі встановлення категорій готелям. Видача свідоцтв буде відновлена після ухвалення цієї постанови.

Для громадського обговорення документ, що регламентує порядок встановлення і зміни виду категорій об`єктів туристичної інфраструктури, буде оприлюднений у вересні 2011 року на офіційному сайті Мінінфраструктури.

Довідка УНІАН. Проект постанови Кабміну щодо порядку встановлення і зміни виду категорій об`єктів туристичної інфраструктури підготовлений у зв`язку з підписанням Президентом України Закону України «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про туризм» від 8 липня 2011 р. № 3679-VI.

Функції Міністерства культури і туризму України з видачі свідоцтв про встановлення категорії готелю припинилися відповідно до указів Президента України від 8 квітня 2011 р. № 444 і від 12 травня 2011 р. № 581. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 12 травня ц.р. № 581/2011 затвердив Положення про Міністерство інфраструктури України, воно є правонаступником Міністерства транспорту і зв`язку України (окрім прав і обов`язків, пов`язаних з реалізацією функцій у сфері телекомунікацій, використання радіочастотного ресурсу України, надання послуг поштового зв`язку), а також Міністерства культури і туризму України у частині функцій з реалізації державної політики у сфері туризму.