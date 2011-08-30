У вересні введуть в експлуатацію перший будинок ЖК «Стародарницький» у Києві

ТОВ «Еверест плюс» (Київ) у вересні ц.р. планує ввести в експлуатацію перший будинок житлового комплексу «Стародарницький» по вул. Лохвицькій, 1 у Дніпровському районі Києва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі продажів комплексу.

За даними відділу продажів, каскадний житловий будинок складається з чотирьох секцій на 9-29 поверхів, будинок розраховано на 316 квартир загальною площею 18,8 тис. кв.м. 9-поверхова секція призначена для нежитлових приміщень.

У відділі продажів зазначили, що всі квартири в цьому будинку продано.

Крім того, компанія «Еверест плюс» веде будівництво другого житлового 7-секційного будинку по вул. Лохвицькій, 4. Введення в експлуатацію будинку планується посекційно, здача в експлуатацію першої секції заплановано на червень 2012 року, другої секції – на грудень 2012 року.

За даними відділу продажів, всього на майданчику ведеться будівництво п`яти будинків, включаючи запланований до здачі в експлуатацію у вересні.

Житловий комплекс «Стародарницький» розташовано в Дніпровському районі в кварталі, обмеженому вул. Празькою, Харківським шосе, вул. Лобачевського і вул. Лохвицькою. Проектом передбачено будівництво 6 будівель - житлових будинків, офісних і торгових приміщень, а також 8-поверхового наземного паркінгу. Будівництво житлового комплексу почалося в грудні 2006 року. В 2005 році компанії «Еверест плюс» було виділено земельну ділянку площею 5,52 га під будівництво комплексу житлових будинків зі вбудовано-прибудованими приміщеннями й підземними автостоянками по вул. Лохвицькій.

Як повідомляється на сайті житлового комплексу, раніше введення в експлуатацію житлово-офісного комплексу по вул. Лохвицькій, 1 було заплановано на травень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році група компаній «Укогруп» повідомляла про наміри побудувати житлово-офісний комплекс по вул. Лохвицькій, 1 у Дніпровському районі столиці.

У 2006 році замовником будівництва житлово-офісного комплексу на ділянці, обмеженій вул. Лохвицькою та Харківським шосе виступало ТОВ «УкоінвестБуд» (Київ), що входить до ГК "Укогруп".

Довідка УНІАН. ТОВ «Еверест плюс» (Київ) створено в 2005 році, займається будівництвом та інвестуванням у нерухомість.