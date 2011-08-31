Попов створив та очолив координаційну раду з питань сприяння розвитку ОСББ в Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про створення координаційної ради з питань розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Очолив раду особисто голова КМДА О.ПОПОВ. До складу ради увійшли голови районних адміністрацій, постійних комісій Київради, громадських організацій, начальники профільних управлінь.

Основні завдання ради полягають у координації діяльності та сприянні співробітництву місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, міжнародних та громадських організацій з питань сприяння розвитку ОСББ. Рада розроблятиме та вноситиме на розгляд Київради, КМДА проекти нормативно-правових актів, спрямовані на розвиток ОСББ, готуватиме пропозиції щодо плану заходів, обсягу та механізмів надання фінансової підтримки для їх реалізації.

Також рада розвиватиме консультаційні центри з проведення роз’яснювальної роботи та надання методичної підтримки мешканцям зі створення ОСББ при районних адміністраціях, координуватиме їх діяльність. Проводитиме моніторинг та оцінку виконання програми реформування житлово-комунального господарства та пов’язаних з цим заходів, організовуватиме публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо реформування ЖКГ та створення ОСББ.

Крім того, координаційна рада розглядатиме скарги та пропозиції від громадян, громадських організацій та ОСББ з питань, що стосуються діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.