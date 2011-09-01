Житло на вторинному ринку Києва у серпні подорожчало на 0,4%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у серпні ц.р. зросла на 0,4% порівняно з липнем ц.р. - до 2157 дол/кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Як зазначається в повідомленні, зокрема, у серпні вартість однокімнатних квартир зросла на 1,1% - до 1938 дол/кв.м, двокімнатних - на 0,6% - до 2188 дол/кв.м. При цьому вартість трикімнатних квартир знизилася на 0,2% - до 2156 дол/кв.м, чотирикімнатних на 0,8% - до 2622 дол/кв.м.

За даними аналітиків порталу, кількість представлених до продажу квартир у серпні на вторинному ринку житла Києва зменшилася на 7,4% щодо липня і склала 16 013 квартир.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі - 44% (6980 од.). Квартири, розташовані на Лівому березі складають - 35% (5635 квартир) від загальної кількості, у центрі Києва - 21% (3398 квартир).

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у серпні склала 9,4% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 6,6% нижче середньозваженої ціни липня і становить 2006 дол/кв. м.

За даними порталу, в загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 24% (3851 квартир), 2-кімнатні - 32% (5023 квартир), 3-кімнатні - 35% (5640 квартири) і 4-кімнатні - 9% (1499 квартир ). Щодо попереднього місяця рівень пропозиції однокімнатних і двокімнатних квартир зменшився на 8,5% і 9,6% відповідно.

У звіті проаналізовано 18146 квартир на вторинному ринку житла Києва.