Опосередкована вартість будівництва житла в Україні у 2012 р. складе 4 тис. 696 грн/кв.м

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні у 2012 році складе 4 тис. 696 грн/кв. м.

Про це йдеться в наказі Міністерства регіонального розвитку та будівництва (№ 155 від 19 серпня ц.р.), розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з наказом, міністерство затвердило і рекомендує до застосування дані прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла.

За розрахунками міністерства, найвищі показники вартості будівництва житла встановлені для Києва (5244 грн/кв. м.), Севастополя (5019 грн/кв. м) та Криму (4917 грн/кв. м).

При цьому найнижча опосередкована вартість будівництва житла зафіксована для Кіровоградської (4204 грн/кв. м), Луганської (4 260 грн/кв. м), Івано-Франківської (4282 грн/кв. м), Чернівецької (4300 грн/кв. м) областей.