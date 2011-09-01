Соколов звільнений з посади заступника голови Мінрегіонбуду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря СОКОЛОВА з посади заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України. Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному інтернет-порталі глави держави. Довідка УНІАН. І.СОКОЛОВ обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році при керівництві Володимира ЯЦУБИ. 19 березня 2008 Кабмін звільнив його з посади за власним бажанням. 24 березня 2010 Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням знову призначив І.СОКОЛОВА заступником міністра регіонального розвитку та будівництва.

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