Нацкомпослуг затвердила свій регламент і механізм визначення фонду оплати праці ліцензіатів

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг затвердила регламент роботи комісії, а також механізм визначення фонду оплати праці підприємствам у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, діяльність яких регулюється комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були ухвалені сьогодні на першому засіданні Нацкомпослуг.

Як відзначив голова Нацкомпослуг Валерій САРАТОВ, регламент встановлює порядок організаційної діяльності комісії, порядок розробки і узгодження нормативно-правових актів, порядок проведення нарад, взаємодії комісії з іншими органами влади, ЗМІ та громадськістю тощо. Регламент, який складається з шести розділів, затверджується постановою Нацкомпослуг.

Регулятор також одноголосно затвердив механізм визначення фонду оплати праці (ФОП) суб`єктам господарювання у сфері централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, діяльність яких ліцензується Нацкомпослуг.

Як пояснив член Нацкомпослуг Валерій КАЛЬЧЕНКО, комісія розробила порядки формування тарифів для підприємств тепло- і водопостачання, які сьогодні перебувають на узгодженні Міністерства юстиції.

Він відзначив, що фонди оплати праці є однією зі складових собівартості тарифів.

За словами В.КАЛЬЧЕНКА, механізм розроблено з метою уніфікації фонду оплати праці ліцензіатів Нацкомпослуг, при цьому за основу взято механізм визначення ФОП ліцензіатів Національної комісії регулювання електроенергетики, який застосовується вже чотири роки.

Механізм передбачає приведення середнього рівня заробітної плати з розрахунку на одного штатного співробітника ліцензіатів Нацкомпослуг до середньомісячного по країні, якщо рівень його оплати праці нижчий, і до середньомісячного по регіону, якщо рівень оплати праці працівників ліцензіата вищий, ніж середньомісячний по країні.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було ухвалено Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу зі створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.