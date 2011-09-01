У Київраді ініціюють виключення з приватизації будинку, де розташовані майстерні художників

Комісія Київради з питань культури та туризму ініціює виключення з Програми приватизації комунального майна м.Києва на 2011-2012 роки будинку по вулиці Андріївський узвіз, 36 А, де вже десятки років розташовані 17 творчих майстерень Національної спілки художників України. Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради, Головне управління культури та Спілка художників має найближчим часом підготувати всі необхідні документи, які стали б підставою для рішення Київради про передачу цього будинку художникам у власність, або у довготривалу оренду.

А.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що «Андріївський узвіз має залишатись історичною, пішохідною, мистецькою вулицею, однією з культурних та туристичних перлин Києва».

В повідомленні зазначається, що в цьому будинку знаходиться, зокрема, меморіальна майстерня , академіка А.М. СРСР, народного художника СРСР Михайла Дерегуса.

Крім цього, в приміщенні знаходяться виставкові площі, в яких проходять виставки художників різних країн світу, в тому числі за підтримки посольств і дипломатичних місій.