Нацкомпослуг на засіданні 15 вересня розгляне питання встановлення тарифів ліцензіатам

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг на відкритому засіданні 15 вересня планує розглянути питання встановлення тарифів підприємствам водо- і теплопостачання, діяльність яких ліцензується регулятором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Нацкомпослуг Валерій САРАТОВ після першого засідання комісії.

«Ми розглядатимемо питання по регіонах щодо встановлення тарифів, по тих підприємствах, які будуть готові до розгляду», - сказав він.

В.САРАТОВ зазначив, що з 80 ліцензіатів по воді 54 підприємства надали комісії розрахунки.

«Ми дали зауваження. Окремі підприємства вже готові для розгляду на комісії. Зараз готові шість підприємств», - додав він.

За словами керівника Нацкомпослуг, гірший стан справ у теплопостачанні, «тому що зараз із 298 підприємств 114 подали розрахунки, і лише одне готове для розгляду на комісії – це «Київенерго».

Водночас В.САРАТОВ не зміг уточнити, коли будуть затверджені тарифи по всіх ліцензіатах комісії.

«Я не можу цього сказати, тому що ми маємо обмежений вплив на ці підприємства. Тому що вони самі виходять на комісію з питанням перегляду тарифів», - сказав він.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Нацкомпослуг затвердила регламент роботи комісії, а також механізм визначення фонду оплати праці підприємствам у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, діяльність яких регулюється комісією.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був прийнятий Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президенту проект указу про створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.