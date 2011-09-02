Пожежна служба заборонила проводити матч на збудованому до Євро-2012 стадіоні у Гданську

Варшава. Пожежна служба заборонила проводити запланований на наступний вівторок матч збірних Польщі та Німеччини на збудованому до Євро-2012 стадіоні у Гданську.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, пожежні аргументують заборону на проведення матчу невиправленими недоробками на об’єкті.

Організатор матчу - Польська футбольна федерація (PZPN) запевняє, що матч, незважаючи на заборону, все одно відбудеться.

"У цивілізованій країні на підставі якогось дивного рішення маємо сказати 40 тисячам людям, що такий гігантський захід не відбудеться або буде перенесений на інший термін? Особливо, коли до матчу залишилося три дні", - сказала прес-секретар PZPN Агнєшка Олейковська в ефірі TVN24. "Це несерйозно. Немає такої можливості", - відзначила вона.

За її словами, на стадіоні вже відбулися два футбольні матчі.

Водночас, за даними польських ЗМІ, пожежні дали "умовну згоду" на експлуатацію об’єкту, яка передбачала виправлення низки недоробок.

Остаточне рішення про те, чи може відбутися матч на стадіоні попри застереження, має ухвалити Поморський воєвода.

Як повідомляв УНІАН, у травні PZPN через неготовність стадіону у Гданську переніс запланований на початок червня матч до Варшави.

Гданськ є одним із чотирьох польських міст, де відбудуться матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.