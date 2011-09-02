Близнюк не бачить підстав для занепокоєння про зростання тарифів на ЖКП

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що у українців сьогодні немає об`єктивних причин турбуватися про підвищення плати за житлово-комунальні послуги.

Про це сказано на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«Питання оплати комунальних послуг – дуже чутливе для громадян, і саме тому підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги часто сьогодні надміру політизується. В умовах енергетичної залежності країни і технологічної відсталості устаткування дійсно дуже легко повірити в швидке зростання тарифів у галузі, тісно пов`язаній з цими двома чинниками», – сказав він.

За словами міністра, реальною «тарифною» проблемою в країні є розбіжність у величині тарифів і собівартості послуг у різних регіонах країни, а також рівень відшкодування собівартості, який у середньому в країні сягає лише 72%. «Відповідно, держава вживає заходів і компенсує різницю. Крім того, в різних регіонах тарифи, наприклад, на воду відрізняються в 10 разів, а з тепла – в 6-7 разів. На ліквідації саме таких перекосів акцентував нашу увагу Президент України. Доки в цьому не буде наведено порядку, говорити про зростання тарифів некоректно», – вважає А.БЛИЗНЮК.