В Україні нормативну грошову оцінку земель проведено майже в 90% населених пунктів.

Про це йдеться на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Як зазначається в повідомленні, на сьогодні нормативну грошову оцінку земель проведено в 26 тис. 468 населених пунктах на площі 6,9 млн. гектарів, що становить майже 90% від їх кількості і 93% від їх загальної площі.

Зокрема, в Києві, Севастополі та населених пунктах Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Рівненської, Сумської областей цю роботу проведена на 100%, у містах обласного значення - 99,8% (від площі), у містах районного значення - 89,1% (від площі), у селищах - 90,5% (від площі), у селах - 91,8% (від площі).