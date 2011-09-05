Вторинка Києва у серпні подорожчала на 0,38%

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні зросла на 0,38% (7 дол.) - до 1833 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1413 дол./кв.м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2951 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Печерському районі - на 1,06% (31 дол.) - до 2951 дол./кв.м, Оболонському-на 0,99% (18 доларів) - до 1835 дол., Подільському - на 1,16% (19 дол.) - до 1655 дол., Солом'янському районі - на 1,69% (27 дол.) - до 1623 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Голосіївському - на 0,17% (3 дол.) - до 1799 дол., Дніпровському - на 0,19% (3 дол.) - до 1539 дол., Святошинському - на 0,13% (2 дол.) - до 1531 дол., Деснянському районі - на 1,02% (15 дол.) - до 1456 дол./кв.м.

У той же час стабілізація вартості 1 кв. м житла сталася в Шевченківському районі - на рівні 2383 дол./кв. м та Дарницькому районі - на рівні 1413 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.