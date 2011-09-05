Первинка Києва у серпні подорожчала на 0,56%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року зросла на 0,56% (9 дол.) - до 1603 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 263 дол./кв.м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2535 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Печерському районі - на 1,81% (45 доларів) - до 2535 дол./кв.м. Оболонському районі - на 0,62% (10 дол.) - до 1 625 дол., Голосіївському районі - на 0,37% (6 дол.) - до 1 630 дол., Подільському - на 1,47% ( 21 дол.) - до 1447 дол., Солом'янському - на 0,56% (8 дол.) - до 1 438 дол., Святошинському - на 0,75% (10 доларів) - до 1348 дол., Дарницькому районі - на 0,08% (1 дол.) - до 1 263 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Дніпровському - на 0,07% (1 дол.) - 1335 дол., Деснянському - на 0,46% (6 доларів.) - до 1291 дол./кв.м, Шевченківському районі - на 0,05% (1 дол.) - до 2002 дол./кв.м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.