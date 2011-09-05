Вторинка Одеси у серпні подешевшала на 0,27%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року знизилася на 0,27% (4 дол.) - до 1461 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського із середнім показником 1197 дол./кв.м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 1656 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Приморському районі - на 0,60% (10 дол.) - до 1656 дол., в районі Черемушки - на 0,16% (2 дол.) - до 1235 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в районі Таїрове - на 0,15% (2 дол.) - до 1374 дол., в районі Молдаванка - на 0,32% (4 дол.) - до 1235 дол., у селищі Котовського - на 0, 08% (1 дол.) - до 1197 дол./кв.м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.