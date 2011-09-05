Вторинка Львова у серпні подешевшала на 0,14%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року знизилася на 0,14%, або на 2 дол., - до 1439 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1 190 дол./кв.м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1824 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося у Залізничному - на 0,46% (6 доларів) - до 1289 дол./кв.м, Франківському - на 0,21% (3 дол.) - до 1431 дол., Шевченківському районі - на 1,65% (21 дол.) - до 1 249 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано в Личаківському районі - на 0,22% (3 дол.) - до 1344 дол., Галицькому районі - на 0,50% (9 дол.) - до 1824 дол., Сихівському районі - на 1,19% (14 дол.) - до 1 190 дол./кв.м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.