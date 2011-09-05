Вторинка Донецька подешевшала на 0,17%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року знизилася на 0,17%, або 2 дол., - до 1 162 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 760 дол./кв.м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу склала 1 444 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла знизилася в Київському районі - на 0,70% (9 дол.) - до 1 280 дол., Калінінському - на 0,59% (7 дол.) - до 1 180 дол., Ленінському - на 0,63% (6 дол.) - до 947 дол./кв. м, Пролетарському - на 0,44% (4 дол.) - до 906 дол., Куйбишевському - на 0,32% (3 дол.) - до 939 дол./кв.м.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла відзначалося у Петровському - на 0,13% (1 дол.) - до 760 дол./кв.м, Будьонівському - на 0,54% (5 дол.) - до 937 дол., Ворошиловському - на 0,28% (4 дол.) - до 1 444 дол., Кіровському районі - на 0,12% (1 дол.) - до 840 дол./кв.м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.