Вторинка Дніпропетровська подешевшала на 0,17%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у серпні 2011 року знизилася на 0,17%, або на 2 дол., - до 1 153 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 905 дол./кв.м, найдорожчим - Жовтневий, де середня ціна продажу склала 1342 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Жовтневому районі - на 0,81% (11 доларів) - до 1342 дол., Кіровському районі - на 1,46% (18 доларів) - до 1211 дол., Амур-Нижньодніпровському районі - на 0,21% (2 дол.) - до 970 дол./кв.м.

При цьому зростання вартості квадратного метра житла зафіксовано в Червоногвардійському районі - на 0,92% (11 доларів) - до 1203 дол./кв.м, Бабушкінському - на 0,38% (5 дол.) - до 1 334 дол., Ленінському - на 0,78% (7 дол.) - до 905 дол., Самарському - на 0,31% (3 дол.) - до 964 дол., Індустріальному - на 0,20% (2 дол.) - до 1005 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.