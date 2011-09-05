Скандальні будівництва зникнуть тільки з введенням жорстких санкцій - експерт

Проблему скандального будівництва можна вирішити тільки з введенням жорстких санкцій щодо забудовників, проектувальників та представників влади, які видають дозволи на будівництво завідомо скандальних об'єктів.

Таку думку озвучив директор проектної групи "Архіматика" Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі групи.

«Велика кількість скандальних будівництв у Києві, а їх за офіційними даними близько 35, свідчить про лояльне ставлення влади до своїх же співробітників і до забудовників. Як тільки буде прецедент жорстких санкцій, бажаючих порушити стане набагато менше», - вважає він.

За словами О.ПОПОВА, якщо за кордоном при виявленні порушень учасників будівництва можуть назавжди позбавити ліцензії, притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності, то в Україні максимум нарахують штраф і попросять припинити будівництво.

На його думку, декларативний спосіб початку будівельних робіт, передбачений законом «Про регулювання містобудівної діяльності», може спровокувати появу ряду незаконних будівництв. «Практика декларативного способу початку будівництва - це не винахід України, вона діє в розвинених країнах, де основна маса дотримується правил гри. А ті, хто порушує, - жорстко караються. Тому, як тільки є прецеденти жорстких санкцій до порушників, кількість порушень зменшується», - сказав О.ПОПОВ.

Ще одним способом вирішення проблеми появи скандального будівництва експерт вважає детальне планування територій.

«Як тільки можливі варіанти забудови в кожному конкретному районі будуть планувати заздалегідь і закріплювати ці плани на офіційному рівні з урахуванням думки громадськості, питання появи об'єктів, що викликають резонанс серед місцевих жителів і властей, буде знято», - зазначив директор проектної групи.