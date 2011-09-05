Мінрегіонбуд уповноважив УКБ МінЖКГ виконувати технагляд на будівництві об'єктів у сфері ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства уповноважило Управління капітального будівництва Мінжитлокомунгоспу на виконання в 2011 році технічного нагляду при будівництві (реконструкції) об`єктів за рахунок бюджетних коштів.

Про це йдеться в наказі Мінрегіонбуду №160 від 26 серпня ц.р., розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, зокрема, йдеться про технагляд при реалізації пілотних проектів, здійснюваних за бюджетні кошти, у сфері житлово-комунального господарства, передбачених Загальнодержавною програмою реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки.

Міністерство уповноважило УКБ здійснювати технагляд за виконанням підрядних робіт із будівництва (реконструкції) об`єктів на відповідність обсягу, вартості та якості виконаних робіт затвердженій проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів, технічних умов; брати участь у складанні актів на приховані роботи на об`єктах; проводити експертизи виконаних робіт на об`єктах за дорученням Мінрегіонбуду; брати участь у підготовці об`єктів до введення їх в експлуатацію.