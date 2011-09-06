НСК «Олімпійський» здадуть в експлуатацію 8 жовтня - Колесников

НСК «Олімпійський» здадуть в експлуатацію 8 жовтня.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, про це сказав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Україні Борис КОЛЕСНИКОВ під час прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року, яка відбулася 5 вересня.

«У жовтні два стадіони будуть здані в експлуатацію: 8 жовтня - НСК «Олімпійський» в Києві, 28 жовтня - Євроарена у Львові. Аеропорти до кінця року будуть готові, після цього продовжуватиметься процес навчання персоналу. Отже, взимку буде здійснюватися підготовка обслуговуючого наземного персоналу», - сказав міністр.

Як він зазначив, підготовка в Україні інфраструктурних об'єктів, які будуть задіяні в проведенні Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, майже завершена. За словами віце-прем'єр-міністра України, ступінь готовності єврооб'єктів різний, але «ніяких критичних точок вже немає». Зараз основне завдання на осінньо-зимовий період - підготовка обслуговуючого персоналу.

«Нам не буде соромно перед Мішелем ПЛАТІНІ за підготовку інфраструктури», - підкреслив Б.КОЛЕСНИКОВ.