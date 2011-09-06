Мінрегіонбуд стимулює попит на вітчизняні будматеріали

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для поліпшення ситуації на ринку будівельних матеріалів в країні розробляє заходи зі стимулювання попиту на вітчизняні будматеріали, а також із заміщення ними імпортних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр АЛІПОВ в ході конференції «Сучасні енергоефективні будівельні матеріали та проектні рішення в будівництві, ремонті, реконструкції та об'єктах інфраструктури».

«Ми займаємося імпортозаміщенням. Міністр поставив завдання, щоб зробити так, щоб наші будматеріали і будівельні деталі були вітчизняними. Для цього вже є цілий ряд директив з пошуку майданчиків, пошуку інвестиційних територій, де можна буде розміщувати, пропонувати для будівництва того чи іншого виробництва», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання ринку будматеріалів у цьому році очікується на рівні 10% (у фізичних одиницях).

На думку інформаційно-аналітичного агентства PAU, дане зростання буде забезпечено за рахунок інфраструктурного будівництва до Євро-2012 і комерційного будівництва (очікується зниження кредитних ставок).

Очікується, що в сегменті житлового будівництва перспективним напрямком буде ринок сучасних технологій будівництва, серед яких ринки газобетонних блоків, дерев'яного домобудівництва, сендвіч-панелей і БМЗ, ринок блок-модульних будівель, ринок термоблоків.

Згідно з результатами дослідження, ємність українського ринку будматеріалів у 2010 році склала 46,6 млрд грн, приріст склав 7% порівняно з 2009 роком.