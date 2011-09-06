Котеджі під Києвом у серпні подешевшали на 0,10%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в серпні 2011 року знизилася на 0,10% (1 дол.) - до 992 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,27% (17 дол.) - до 1 352 дол./кв.м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 210 дол./кв.м, найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу склала 1419 дол./кв.м.

За даними компанії, в серпні зниження вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 1,05% (15 дол.) - до 1419 дол./кв.м, Києво-Святошинському - на 0,21% (3 дол.) - до 1417 дол./кв.м, Вишгородському - на 0,10% (1 дол.) - до 988 дол./кв.м, Васильківському - на 0,10% (1 дол.) - до 978 дол./кв.м, Броварському - на 0,33% (3 дол.) - до 911 дол./кв.м, Кагарлицькому - на 0,15% (1 дол.) - до 654 дол./кв.м, Миронівському - на 1,70% (8 дол.) - до 462 дол./кв.м, Згурівському - на 1,59% (6 дол.) - до 371 дол./кв.м, Яготинському - на 1,60% (6 дол.) - до 369 дол./кв.м.

При цьому зростання вартості домоволодінь спостерігався у Бориспільському районі - на 0,07% (1 дол.) - до 1349 дол./кв.м, Макарівському - на 1,73% (17 дол.) - до 998 дол./кв.м, Бородянському - на 0,54% (5 дол.) - до 923 дол./кв.м, Білоцерківському - на 0,38% (2 дол.) - до 525 дол./кв.м, Фастівському - на 0,19% (1 дол.) - до 524 дол./кв.м, Баришівському - на 0,22% (1 дол.) - до 462 дол./кв.м, Переяслав-Хмельницькому - на 0,69% (3 дол.) - до 435 дол./кв.м, Рокитнянському - на 0,25% (1 дол.) - до 397 дол./кв.м, Богуславському - 0,27% (1 дол.) - до 376 дол./кв.м, Іванківському - на 0,28% (1 дол.) - до 357 дол./кв.м, Таращанському - на 1,95% (5 дол.) - до 262 дол./кв.м, Сквирському - на 2,44% (5 дол.) - до 210 дол./кв.м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участь в аналізі).