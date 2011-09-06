Вартість оренди квартир у Києві в серпні зросла на 1,15%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в серпні 2011 року зросла на 1,15% (6 дол.) - до 528 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район із середньою вартістю оренди однокімнатної квартири у 312 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (537 дол./місяць).

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 6 дол. - до 537 дол., 2-кімнатних - на 10 дол., - до 712 дол., 3-кімнатних - на 4 дол., - до 842 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. - до 419 дол., 2-кімнатних - на 10 дол., - до 702 дол., 3-кімнатних - на 9 дол. - до 830 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., - до 335 дол., 2-кімнатних - на 7 дол. - до 450 дол., 3-кімнатних - на 7 дол., - до 656 дол.

У Солом'янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. - до 340 дол., 2-кімнатних - зросла на 1 дол., - до 451 дол., 3-кімнатних - зросла на 2 дол., - до 616 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., - до 321 дол., 2-кімнатних - на 7 дол., - до 433 дол., 3-кімнатних - на 9 дол., - до 546 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. - до 344 дол., 2-кімнатних - на 3 дол., - до 466 дол., 3-кімнатних - на 8 дол., - до 563 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. - до 397 дол., 2-кімнатних - на 3 дол., - до 512 дол., 3-кімнатних - на 7 дол., - до 652 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., - до 312 дол., 2-кімнатних - на 9 дол., - до 433 дол., 3-кімнатних - на 8 дол., - до 549 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. - до 321 дол., 2-кімнатних - на 10 дол., - до 459 дол., 3-кімнатних - на 4 дол. - до 559 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. - до 314 дол., 2-кімнатних - на 9 дол., - до 430 дол., 3-кімнатних - на 11 дол., - до 562 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.