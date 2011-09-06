Гору Щекавицю планують забудувати ще з одного боку - Бригинець

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що гору Щекавицю планують забудувати ще з одного боку – по вул. Олегівській.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

«Не встигли ми припинити нищення гори з одного боку - коли була розкопана і вивезена частина Щекавиці - як виникла небезпека із іншого боку. Впевнений, що громада і цього разу не допустить знущання над історичною київською горою», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зазначив, що цього разу крім небезпеки руйнування гори, існує й інша. Нове будівництво може призвести до руйнування вже існуючих будинків, що знаходяться в зсувонебезпечній зоні.

Більшість Київради свого часу надала дозвіл на розробку проекту землевідведення двом невідомим фізичним особам для передачі у приватну власність земельних ділянок за адресою вул. Олегівська, 38а та вул. Олегівська, 38б, що знаходиться впритул до вікон будинку №40 по вул. Олегівська.

«Виділення земельної ділянки для будівництва на території історико-культурного призначення та біля пам’ятки археології є абсурдним саме по собі. Впевнений , що депутати підтримали це рішення тільки тому, що вони не знали, що йдеться про шматок Щекавиці», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії зауважив, що очолювана ним комісія виступає не лише за відміну згаданого рішення про виділення земельної ділянки під забудову, але й проти будь-якого будівництва на історичні горі та поблизу неї.

Як нагадує прес-служба О.БРИГИНЦЯ, руйнувати Щекавицю - частина заповідника «Стародавній Київ» - почали ще на початку року, в кінці травня роботи активізувалися. Будівництво вдалося зупинити, завдяки роботі і висновкам, ініційованої О.БРИГИНЦЕМ комісії, що розслідувала незаконність забудови гори з боку вул. Лук′янівська, 11 та активній позиції громадськості.