У Києві в серпні здали в оренду 1461 квартиру

У Киві в серпні ц.р. було здали в оренду 1461 квартиру, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, у серпні найбільшим попитом користувалися однокімнатні квартири (46% угод), 38% припадає на двокімнатні квартири і 16% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (48%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 40% - в ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн., і 12% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, за підсумками липня 2011 року в Києві було здано в оренду 1405 квартир.