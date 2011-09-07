Уряд планує ввести в Україні містобудівний моніторинг

Кабінет Міністрів планує ввести в Україні містобудівний моніторинг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, відповідний проект урядової постанови було розроблено Мінрегіонбудом і затверджено комітетом.

Передбачається, що в Україні з`явиться система спостережень, оцінки і прогнозу стану і змін об`єктів містобудування. За допомогою моніторингу контролюватиметься інформація щодо реалізації генеральної схеми планування і розвитку території України; забезпечення стійкого розвитку населених пунктів; виконання заходів програм економічного і соціального розвитку територій; динаміки функціонального використання земель; оцінки екологічного і санітарно-гігієнічного стану земель, водного і повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного і радіаційного забруднення; реєстрації надання дозволів на виконання будівельних робіт; планів приватизації та надання в оренду земельних ділянок під будівництво тощо.

Результати моніторингу вноситимуться до бази даних містобудівного кадастру.