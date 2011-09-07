Керівники областей до 10 жовтня мають відзвітувати про підготовку до зими

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив керівникам областей до 10 жовтня відзвітувати про підготовку до осінньо-зимового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні за засіданні Кабінету Міністрів.

«До 10 жовтня всі регіони повинні подати комплексний звіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період», - сказав М.АЗАРОВ.

«Перекопані двори, розкидані по вулицях труби, суєта десятьох виконробів навколо одного робітника з лопатою, звичайно, свідчить про бурхливу діяльність, але вже необхідно її закінчувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що до 1 жовтня підприємства паливно-енергетичного комплексу повинні бути повністю готові до осінньо-зимового періоду.

При цьому М.АЗАРОВ звернув особливу увагу на підготовку комунальних служб до зимового періоду. Прем'єр зазначив, що необхідно пам'ятати, що сніг взимку «це не стихійне лихо, а звичайні опади».