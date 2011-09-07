Вартість землі у передмісті Києва в серпні знизилася на 2,47%

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у серпні 2011 року знизилася на 2,47%, або 92 дол., - до 3633 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у серпні найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1049 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу склала 5785 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася у Києво-Святошинському районі на 3,57% (214 доларів) - до 5785 дол./сотка, Броварському - на 2,55% (75 дол.) - до 2861 дол./сотка, Бородянському - на 1,46% (27 дол.) - до 1825 дол./сотка, Макарівському - на 0,83% (14 дол.) - до 1668 дол./сотка, Васильківському - на 1,67 % (40 доларів) - до 2362 дол./сотка, Обухівському - на 2,34% (103 доларів) - до 4304 дол./сотка, Бориспільському - на 1,86% (74 доларів) - до 3910 дол./сотка, Кагарлицькому - на 1,12% (17 доларів) - до 1507 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому - на 1,13% (12 дол.) - до 1049 дол./сотка, Баришівському - на 2 ,11% (25 дол.) - до 1159 дол./сотка, Білоцерківському - на 1,66% (21 дол.) - до 1243 дол./сотка, Вишгородському - на 1,43% (44 доларів) - до 3032 дол./сотка, Фастівському - на 0,77% (9 дол.) - до 1164 дол./сотка, Іванківському районі - на 0,61% (7 дол.) - до 1133 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.