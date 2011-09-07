Вартість землі в Одеській області у серпні знизилася на 1,58%

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво у серпні 2011 року знизилася на 1,58% (93 доларів) - до 5795 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у області найдешевшим залишався Біляївський район із середнім показником 2653 дол./сотка, найдорожчим - Овідіопольський район, де середня ціна продажу склала 7 284 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 1,90% (141 дол.) - до 7 284 дол./сотка, в Іллічевську - на 3,68% (275 доларів) - до 7191 дол./сотка, у Комінтернівському районі - на 0,53% (31 дол.) - до 5795 дол./сотка, в Біляївському - на 1,49% (40 доларів) - до 2653 дол./сотка, в Білгород-Дністровському - на 2,11% (109 дол.) - до 5059 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.