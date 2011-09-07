Вартість землі у Дніпропетровській області в серпні знизилася до 2391 дол. за сотку

Середня вартість землі у Дніпропетровській області під котеджне будівництво у серпні 2011 року знизилася на 0,79%, або 19 дол., - до 2391 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район із середнім показником 990 дол./сотка, найдорожчим - Синельниківський район, де середня ціна продажу склала 2791 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Дніпропетровському районі області знизилася на 0,78% (20 дол.) - до 2528 дол./сотка, у Новомосковському - знизилася на 0,76% (9 дол.) - до 1173 дол./сотка, у Криничанському - знизилася на 1,20% (12 дол.) - до 990 дол./сотка, у Синельниківському - знизилася на 0,50% (14 доларів) - до 2791 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.