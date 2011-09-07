Вартість землі у Львівській області в серпні знизилася на 1,42%

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво у серпні 2011 року знизилася на 1,42% (33 дол.) - до 2 285 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам'янсько-Бузький район із середнім показником 1004 дол./сотка, найдорожчим - Пустомитівський район, де середня ціна продажу склала 2655 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 1,56% (42 доларів) - до 2655 дол./сотка, в Яворівському - на 1,08% (20 дол.) - до 1829 дол./сотка, в Жовківському - на 1,34% (17 дол.) - до 1 250 дол./сотка, в Кам'янсько-Бузькому - на 0,79% (8 дол.) - до 1004 дол./сотка, в Городоцькому - на 1,05% (18 доларів) - до 1703 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.