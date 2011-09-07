Вартість землі у Харківській області в серпні знизилася на 2,25%

Середня вартість землі у Харківській області під котеджне будівництво в серпні 2011 року знизилася на 2,25%, або 43 дол. - до 1 тис. 872 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуївський район із середнім показником 1086 дол./сотка, найдорожчим - Харківський район, де середня ціна продажу склала 1943 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 2,41% (48 доларів) - до 1943 дол./сотка, у Дергачівському - на 1,92% (36 доларів) - до 1843 дол./сотка, у Чугуївському - на 2,25% (25 доларів) - до 1086 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі іншого цільового призначення.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.