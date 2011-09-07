У 2012 році в столиці відкриються 4 нових готельних комплекси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це передбачено Програмою розвитку туризму в Києві до 2015 року.

Вже у наступному році, згідно з документом, заплановано ввести в експлуатацію новий громадський центр з готельним комплексом по вул. Шолуденка, готельно-реабілітаційний комплекс по вул. Мануїльського, 32, готельний комплекс «Роял готель» по вул. Молодогвардійській, 32 та готель «Парк Ін» з наземним і підземним паркінгом, літньою терасою-кафе, вбудованими та прибудованими приміщеннями по вул. Дегтярній, 2-4.

Також, за даними прес-служби, київські фахівці розробляють пропозиції про спрощення процедури узгодження інвестиційних проектів будівництва нових готелів та реконструкції існуючих.

