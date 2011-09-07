ВР не підтримала проект постанови про заборону будівництва на території Десятинної церкви

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про забезпечення дотримання пам’ятко-охоронного законодавства України (щодо недопущення будівельних робіт на території пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви»)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 112 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів із 361, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним проектом постанови передбачалося заслухати інформацію Кабінету міністрів України про концепцію та стан музеєфікації археологічних залишків пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви».

Крім того передбачалося звернутися до Генеральної прокуратури України щодо перевірки фактів прийняття незаконних рішень посадовими особами органів виконавчої влади всіх рівнів щодо проведення будівельних робіт на території пам’ятки археології національного значення – «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» та проведення таких робіт забудовниками, притягнення до відповідальності винних осіб та вжиття заходів з метою усунення порушень законодавства.

Кабінет міністрів України мав невідкладно доповісти про хід виконання музеєфікації автентичних залишків фундаменту Десятинної церкви.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив на необхідності підготовки нового проекту постанови , який би передбачав заборону проведення будівництва та пошукових робіт до того часу поки не буде висновків науковців.