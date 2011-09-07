Клюєв: уряд зробив ще один крок зі спрощення дозвільних процедур у будівництві

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ зазначає, що уряд зробив ще один маленький крок зі спрощення дозвільних процедур у будівництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це він заявив, коментуючи прийняту сьогодні постанову уряду.

А.КЛЮЄВ зазначив, що подавати документи для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт можна буде у дозвільних центрах за місцем знаходження об`єкту будівництва.

«Для нас важливо, щоб підприємці могли економити час і гроші при проходженні дозвільних процедур», - сказав він.

Віце-прем`єр підкреслив, що таким чином виконуються норми Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що передбачають принцип організаційної єдності.

Йдеться про принцип, згідно з яким видача дозвільних документів підприємцям (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) здійснюється у дозвільному центрі шляхом взаємодії представників дозвільних органів, що забезпечується державним адміністратором.